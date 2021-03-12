Sancaktepe FK ile onuncu kez

İki takım ilk olarak 2012-13 sezonunda aynı grupta yer aldı. İstanbul’da oynanan maç 2-2, Çorum’da oynanan maç ise 1-1 sonuçlandı.

2013-14 sezonunda yine aynı grupta mücadele eden iki takımın Çorum’daki maçını Çorum FK 1-0 kazanarak İstanbul temsilcisine karşı ilk galibiyetini alırken, İstanbul’da oynanan maçta ise kazanan taraf 3-2’lik skorla Sancaktepe FK oldu.

Çorum FK ile Sancaktepe FK, 2016-17 sezonunda da aynı grupta yer aldı. İstanbul’daki maç 0-0 biterken, Çorum’daki karşılaşmayı 2-1’lik skorla Sancaktepe FK kazandı.

2019-20 sezonunda yine aynı grupta mücadele etti. İstanbul’da oynanan maçı 1-0 kazanan Çorum FK, evinde ise rakibine 2-0’lık skorla boyun eğdi.

Çorum FK ile Sancaktepe FK bu sezon da aynı grupta yer alırken, 10 Ocak’ta 9.haftanın erteleme maçında karşı karşıya geldiler. İstanbul’da oynanan maçı Çorum FK 12.dakikada Umut Kaya, 16 ve 73.dakikalarda Sinan Kurumuş, 40.dakikada Mikail Albayrak, 68 ve 84.dakikalarda da Cengiz Ötkün’ün golleriyle 6-0 kazandı. Bu sonuç, Çorum FK’nın tarihinde aldığı en farklı galibiyet olarak da kayıtlara geçti.

(Spor Servisi)