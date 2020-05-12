Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
100159
ALTIN
384.693
DOLAR
6.9758
STERLİN
8.5334
EURO
7.5648
SON DAKİKA
2.Lig 18 Temmuz'da başlayacak
Kapat
"Mekanın sahipleri geri döndü"
"Mekanın sahipleri geri döndü"
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
3 ay sonra oğlunu görebildi
3 ay sonra sağlık çalışanı...
Berberler günler sonra kepenk açtı
Berberler günler sonra kepenk açtı

Samsunspor’da testler yapıldı

Çorum Futbol Kulübü’nün ligdeki rakiplerinden Yılport Samsunspor’da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personelinin koronavirüs testleri yapıldı.

12 Mayıs 2020 Salı 21:16
Samsunspor’da testler yapıldı

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta liderlik koltuğunda oturan Samsunspor, kornavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligin kaldığı yerden devam edecek olması nedeniyle antrenmanlara başlamaya hazırlanıyor. Antrenmanlar öncesinde teknik heyet, futbolcular ve kulüp personelinin koronavirüs testleri yapıldı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri tarafından Nuri Asan Tesisleri’nde Yılport Samsunsporlu futbolculara ve personellere koronavirüs (Kovid-19) sürüntü PCR ve antikor testi yapıldı.

İlgili Haberler
Bir lig daha tescil edildi
Bir lig daha tescil edildi
Yeni tarih 20 Mayıs
Yeni tarih 20 Mayıs
2.Lig 18 Temmuz'da başlayacak
2.Lig 18 Temmuz'da başlayacak
Organik içerikli çöp atıklar ekonomiye kazandırılacak
Organik içerikli çöp atıklar ekonomiye kazandırılacak
Testler bugün, antrenman yarın
Testler bugün, antrenman yarın
“Futbolu ve Çorum’u özledim”
“Futbolu ve Çorum’u özledim”
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim