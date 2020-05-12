Samsunspor’da testler yapıldı

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta liderlik koltuğunda oturan Samsunspor, kornavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligin kaldığı yerden devam edecek olması nedeniyle antrenmanlara başlamaya hazırlanıyor. Antrenmanlar öncesinde teknik heyet, futbolcular ve kulüp personelinin koronavirüs testleri yapıldı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri tarafından Nuri Asan Tesisleri’nde Yılport Samsunsporlu futbolculara ve personellere koronavirüs (Kovid-19) sürüntü PCR ve antikor testi yapıldı.