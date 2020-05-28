Samsunspor tribünleri taraftarların karton fotoğraflarıyla donatacak
Çorum Futbol Kulübü’nün ligdeki rakiplerinden lider Yılport Samsunspor, maçların seyircisiz oynanması halinde, bilet alan her taraftarının fotoğrafını bastırıp koltuklara koyacak.
Yılport Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım yaptığı açıklamada, “Eğer maçlar taraftarsız oynanırsa, her bilet alanın gönderdiği resmi bastırıp koltuklara koyacağız. Aynısı gibi olacak. Hiç merak etmeyin. Yeter ki bizi bilet alarak destekleyin ve takımınızı yalnız bırakmayın” dedi.
Benzer bir uygulama geçen hafta Almanya Bundesliga’da Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen maçında görülmüştü. Borussia Mönchengladbach, seyircisiz oynanan maçta tribünleri bilet alan taraftarlarının fotoğraflarıyla donatmış ve taraftar varmış gibi bir ambiyans oluşturmuştu.
Öte yandan, Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldrım, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligin başlaması halinde futbolculardan yazı alacaklarını da söyledi. Yıldırım, “Kulüp avukatlarına talimat verdim. Ligler oynanırsa futbolcularımızdan yazı alacağım. Yarın bir şey olduğunda kulüp olarak sorumluluk almak istemiyoruz. Oynamak istemeyen de oynamaz” ifadelerini kullandı.
(Spor Servisi)
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