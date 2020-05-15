“Samsunspor şampiyon olsun, küme düşme kaldırılsın, play-off oynansın”

Daha önce de ligin mevcut haliyle tescil edilmesi gerektiğini belirten Başkan Fatih Özcan’ı, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından da yayınlanan açıklaması şöyle:

“TFF tarafından liglerin başlama tarihlerinin açıklanması üzerine, birçok kulüpten kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı yönünde açıklamalar ardı ardına gelmeye başladı. Öncelikle testleri pozitif çıkan herkese Allah’tan acil şifalar diliyorum.

TFF tarafından açıklanan liglerin başlama tarihleri ile ilgili görüşlerimi gerek sosyal medya hesaplarımdan, gerekse yerel basınımız aracılığı ile tüm Çorum FK ailesi ile paylaştım.

Şimdi tekrar haddimizi aşmadan, sadece kendi ligimiz ve kendi grubumuzla ilgili TFF’den talebimiz; ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ anlayışıyla karar verilmelidir. Açıklamalarımı birçok kulüp tepki ile karşılayıp, birçok kulüp de destekleyebilir. Ancak, alınması gereken karar da açıkça bellidir.

Grubumuzun açık ara lideri Samsunspor’un şampiyonluğu tescillenerek 2. ve 9.sırada yer alan takımlar arasında Play-Off maçları oynanmalıdır. Böylece risk en aza indirip, sezon başından günümüze kadar emek veren takımlarında emekleri boşa çıkarılmamış olacaktır.

Küme düşmenin bu sezon geçerli olmak üzere durdurulması. 3.Lig’den şampiyon olarak gelen takımlarla gelecek sezonun oynanması bizim naçizane görüşümüzdür. Çorum FK ailesi olarak görüşmelerimiz neticesinde kırılan ya da üzülen kulüplerden şimdiden özür dileriz.

Ancak, Çorum FK taraftarına karşı sorumluluğunu yerine getirmek adına görüşlerini açıklamak zorundadır.”

(Spor Servisi)