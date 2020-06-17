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Samsunspor kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

Çorum Futbol Kulübü’nün ligdeki rakiplerinden Yılport Samsunspor 18 Temmuz’da başlayacağı açıklanan ligin kalan 6 haftalık periyodunun hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

Spor 17.06.2020, 20:26
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Samsunspor kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

Karadeniz ekibinin Nuri Asan Tesislerinde dün teknik direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde gerçekleşen antrenmanı hareketlilikle ısınma ile başlarken, kuvvet ve dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Lider Samsunspor hazırlıklarına bugün de devem edecek.

(Spor Servisi)

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