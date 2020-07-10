Samsunspor gözünü Süper Lig şampiyonluğuna dikti
Çorum Futbol Kulübü’nün de yer aldığı TFF 2.Lig Beyaz Grubu 28 maçta topladığı 73 puanla şampiyon olarak bitiren ve 1.Lig’e yükselen Yılport Samsunspor hedefini Süper Lig şampiyonluğu olarak belirledi.
Bursaspor’u Süper Lig’in beşinci şampiyonu yapan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’ın, Samsunspor’u Süper Lig’de de şampiyon yapmayı hedeflediğini açıklamasından sonra benzer bir açıklama da kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım’dan geldi. Başkan Yıldırım, takımın yaş ortalamasını 25’in altında tutacaklarını ve 5 yabancı oyuncu alacaklarını belirtirken, “Altyapı koordinatörlüğü görevi için Gökhan Göktürk ile anlaştık. Kendisi Altınordu, Galatasaray ve son olarak Adana Demirspor'da görev almıştı. 5 kişilik izleme komitesini ekibini 15'e çıkaracağız. Takımın yaş ortalamasını 25'in altında tutmak istiyoruz. Avrupa'da bu işi iyi yapan takımların iyi yönlerini alarak taklit değil, yeni bir model oluşturmak istiyoruz.
Takımımız sahada 4-3-3 dizilişinde mücadele edecek. Borçsuz olarak Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Samsunspor neden Süper Lig'de şampiyon olmasın? Hep bu soruyu kendime soruyorum. Türkiye'nin tek Atatürk armalı takımı neden Avrupa da oynamasın? Hedefimiz; Türkiye'nin tek Atatürk armalı takımını Avrupa Kupaları'nda temsil etmek.
Kulüpler borçtan kurtulmak istemiyorlar. Onlar günlük yaşıyorlar? Hiç ekonomik düşünmüyorlar. Biz bir bütçe yapıyoruz ve en fazla yüzde 10 aşıyoruz. Ben fark yaratmaya geldim. Diğerleri gibi olamam. 5 tane yabancı oyuncu ile ön anlaşma yaptık. Bonservis konusunda kulüpleri ile anlaşamazsak başka oyunculara bakarız. Yabancı 1 santrfor ile dün görüntülü konuştuk. Oyuncu da Samsunspor'a geleceği için çok heyecanlı. Savunmanın ortasına 1, orta sahaya 1, 2 kanat ve 1 forvet olmak üzere 5 yabancı oyuncu alacağız” şeklinde konuştu.
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