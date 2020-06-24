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Samsun’da sakatlık şoku!
Çorum Futbol Kulübü’nün ligdeki rakiplerinden Yılport Samsunspor’da sakatlık şoku yaşanıyor. Antrenmanda sakatlanan İlyas Kubilay Yavuz’un durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Spor 24.06.2020, 21:33
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İlyas Kubilay’ın sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde sol diz ön çapraz bağında ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı, başarılı futbolcunun ortalama 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu İlyas Kubilay Yavuz bu sezon 25 maçta forma giyerken, 7 gol attı.
(Spor Servisi)
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