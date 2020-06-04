Samsun yeni sezonun planlamasını yapıyor

En yakın takipçisi Manisa Futbol Kulübü’nün 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve 1.Lig’e yükselmesine kesin gözüyle bakılan Samsunspor’un yeni sezon kadrosunu kurma çalışmalarına başladığı ve bu doğrultuda Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın Başkan Yüksel Yıldırım’a transfer yapacakları mevkileri ve istediği futbolcuların özelliklerini bildirdiği kaydedildi.

Uzun vadede Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Samsunspor’un şampiyon apoletli teknik direktörü Ertuğrul Sağlam’ın Başkan Yüksel Yıldırım’dan 1 sol bek, 1 yabancı stoper, 2 kanat forvet oyuncusu, 1 de yabancı santrfor istediği ifade edildi.

(Spor Servisi)