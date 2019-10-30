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Samsun vizesi Çorum Futsal’ın

Türkiye genelinde düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası Futsal (salon futbolu) Turnuvasında Çorum şampiyonluğunu finalde Bahçeşehir Koleji’ni mağlup eden Çorum Futsal takımı oldu.

Samsun vizesi Çorum Futsal’ın

Türkiye genelinde düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası Futsal (salon futbolu) Turnuvasında Çorum şampiyonluğunu finalde Bahçeşehir Koleji’ni mağlup eden Çorum Futsal takımı oldu.

30 Ekim 2019 Çarşamba 22:59
Samsun vizesi Çorum Futsal’ın

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası’nda Çorum grubunun şampiyonu belli oldu. 6 takımın mücadele ettiği turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda Çorum Futsal takımı ile Çorum Bahçeşehir Koleji arasında oynanan final maçını Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer de izledi. Denk bir mücadeleye sahne olan karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona ererken, penaltı atışları sonucu rakibini 3-2 mağlup eden Çorum Futsal takımı Çorum grubunu şampiyon olarak tamamlayarak 4-12 Kasım tarihleri arasında Samsun’da düzenlenecek olan Karadeniz Bölge Şampiyonası’nda Çorum’u temsil etmeye hak kazandı.

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