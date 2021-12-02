‘Şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyoruz’

Pazar günü sahasında İnegölspor'u konuk edecek olan Çorum FK'da dünkü antrenman öncesi başarılı stoper Emre Öztürk açıklamalarda bulundu. Son haftalarda performansı ile takımın önemli isimlerinden biri olan deneyimli futbolcu, 8 haftadır mağlup olmadıklarını söylerken, İnegöl maçı ile birlikte 4 haftadır devam eden beraberlik serisini de sonlandıracaklarını ifade etti. 8 haftalık süreçte rakibe az pozisyon verdiklerinin de altını çizen Öztürk; "Bu maçlarda çok pozisyona girdik. Ancak final paslarında başarılı olamadık. Bunu da başardığımız takdirde beraberlik serisi de İnegöl maçında sona erecek. Hedefimiz şampiyonluk. Şampiyon olacak futbolu da oynadığımızı düşünüyorum. Kaliteli bir takımız. Uzun bir süre sakatlıklarla boğuştuk. Yavaş yavaş bunu da atlatıyoruz. İnegöl maçı ile birlikte daha iyi bir Çorum FK izleteceğimizi umuyorum. İnegöl maçına galibiyet için çıkacağız. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Hazırlıklarımızı da bu yönde yapıyoruz.

Son günlerde performansım ile takımıma katkı sağladığımı düşünüyorum. Uzun bir sakatlıktan döndüm. Sakatlıktan da iyi döndüm. Şuan performansımın yüzde 50'sini sergiliyorum. Buna rağmen forma giydiğim maçlarda iyi bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. İnşallah performansım artarak devam edecek" dedi. (Rıfat KARA)

