Şampiyonluk gitti gitti geldi

Yeni Çorumspor’un Serik Belediyespor’la Adana’da oynadığı ve penaltılar sonucu kazanıp 2.Lig’e yükseldiği Play-Off finalinde kritik kırılma anları vardı. Ancak, Yeni Çorumspor her seferinde rakibin avantajını kırıp avantajlı duruma geçmeyi başardı.

Adana 5 Ocak Stadı’nda oynanan maçta Antalya temsilcisi Serik Belediyespor henüz 8.dakikada Erdi Taşkent’le golü bulup öne geçti. Geriye düşen Yeni Çorumspor 7 dakika sonra Mikail Albayrak’ın golüyle beraberliği sağladı.

Maçta normal süre 1-1 bitince uzatmalara geçildi. 15’er dakikalık 2 uzatma devresinin ilk yarısının 1 dakikalık uzatmasında Eşref Korkmazoğlu’nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Yeni Çorumspor, ikinci 15 dakikayı bir kişi eksik oynadı. Buna rağmen rakibe skor üstünlüğü şansı tanımayan Yeni Çorumspor, penaltılarda da dezavantajlı duruma düştü.

Normal sürede de skor değişmeyince maç penaltılara gitti. Şampiyonu belirleyen penaltıların ilkini Yeni Çorumspor adına Barış Çiçek gole çevirdi. Serik Belediyespor’un ilk penaltısını Alican Tez gole çevirerek durumu eşitledi. Yeni Çorumspor’un ikinci penaltısını Volkan Serim gole çevirirken, Serik Belediye adına da Atakan Cangöz golü attı ve ilk iki penaltılar sonunda eşitlik devam etti.

Yeni Çorumspor’un üçüncü penaltısını Kaan Güdü kullanırken, kaleci Orkun Özdemir gole izin vermeyince Antalya temsilcisi şampiyonluk için avantajı kaptı. Ancak, Yeni Çorumspor’un genç file bekçisi Onur Tekin, Samet Alp’ın penaltısını çıkartarak Serik Belediyespor’un avantajını kırdı.

Yeni Çorumspor’un dördüncü penaltısını Ertuğrul Sancaktutan gole çevirince avantaj yeniden Çorumspor’a geçti. Serik Belediye’nin dördüncü penaltısında kaleci Onur Tekin bu kez Arda Kürşat Kaya’ya geçit vermeyince 2.lig kapısı ardına kadar aralandı.

2.Lig’in sadece 1 gol uzağında olan Yeni Çorumspor, Yakup Alkan’ın beşinci penaltıyı gole çevirmesi üzerine şampiyonluğunu ilan edip 2.Lig biletinin sahibi oldu.

Yeni Çorumspor, 120 dakikalık maç ve ardından penaltılarda yaşadığı tüm dezavantajlara rağmen 2.Lig’e yükselerek Çorum’un 8 yıllık şampiyonluk özlemini dindirdi.