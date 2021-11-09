“Şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuzu gösterdik”
İlk yarısını 1-0 geride kapatıp ikinci yarıda buldukları gollerle kazandıkları Bodrumspor maçını değerlendiren Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, “Çorum FK’nın şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu hem kağıt üzerinde, hem oyun olarak gösterdik” ifadelerini kullandı.
Çorum FK, 11.hafta maçında, Muğla deplasmanında şampiyonluğun güçlü adaylarından Bodrumspor’u hem de ilk yarısını geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yenerken, şampiyonluk umutları iyice yeşerdi. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, aldıkları bu kritik galibiyetle, şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını gösterdiklerini ifade ederken, artık Çarşamba günü Vanspor’la oynayacakları maçı düşündüklerini söyledi.
Özellikle ilk yarıda oynadıkları futbolun izleyenleri tatmin etmemiş olabileceğini da kaydeden Ahmet Yıldırım, kendileri için kazanmanın önemli olduğuna vurgu yaparken, “Bodrum’da kazanmak çok güzeldi. Çorum FK’nın şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu hem kağıt üzerinde, hem oyun olarak gösterdik.
Dışarıdan, belki özellikle ilk yarı oyun olarak tatmin etmeyebilir, ama bizim elimizde şu anda sakat oyuncuların dönüşü, onların antrenmansız oluşu bunları bir şekilde tolere ediyor. Önemli olan maçı kazanmaktı, kazandık. Kazanma alışkanlığını kazanmak çok güzeldi” ifadelerini kullandı.
Yarınki Vanspor maçını da kazanıp şampiyonluk hedefine doğru yol almaya devam etmek istediklerini de dile getiren Ahmet Yıldırım, “Önümüzdeki Vanspor maçı da aynı şekilde. İçeride oynuyoruz, seyirci avantajımızla beraber kazanıp hedef doğrultusunda ilerlemek istiyoruz. Takımımıza verdikleri desteklerden dolayı, maçlarımıza gelen ve gelecek olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
(Hüseyin AŞKIN)
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|12
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|12
|9
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|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
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|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
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|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
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|18
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|17
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|12
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|12
|11
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|13
|11
|19. Levante
|13
|6
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