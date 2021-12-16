‘Şampiyonluğun en güçlü adayı Çorum FK’dır’

Çorum FK'nın deneyimli teknik direktörü Ahmet Yıldırım antrenman öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Gelinen süreç ve kritik Adıyamanspor maçı hakkında açıklamalarda bulunan Yıldırım, Niğde Anadolu maçı öncesi yaptığı açıklamalardan dolayı yanlış anlaşıldığını ifade ederek kendisini eleştirenlere tatlı bir sitemde bulundu. Çorum'da göreve başladığı günden itibaren devamlı yanlış anlaşıldığını belirten Yıldırım, "Açıklamalarım hep yanlış yönlendiriliyor. Biz Niğde'ye kazanmaya gittik. Bu maç öncesi yaptığım açıklamada da içeride kazanamadığımızdan dolayı baskı var üzerimizde gibi bir cümle kullandım. Bu cümle gayet açık ve net bir cümle. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Maç kazanamadığımızdan dolayı seyircimizi, yönetimimizi, başkanımızı mutlu edemediğimizden dolayı içeride baskı yaşadığımızı söyledim. Bunu şikayet olarak da söylemiyorum. Ben 12-13 kişi çalıştığım zaman da şikayet etmedim. Elimdeki oyuncuların kalitesine güvenerek her maça kazanma arzusu ile çıktım. Ama nedense bizi devamlı yanlış anlıyorlar. Bizi yanlış anlaşılacak biri değiliz. Neyse oyuz.

Şimdi önümüzde Adıyamanspor maçı var. İlk yarıda içeride oynayacağımız son karşılaşma. Üzerimizde yine ciddi bir baskı var. Çünkü seyircimizi mutlu etmek istiyoruz. Nasıl Sarıyer maçını farklı kazanıp seyircimizle birlikte mutlu olduk. Aynı havayı, aynı ortamı yeniden yaşatmak istiyoruz.

Şampiyonluk yarışından kopmuş değiliz. Hala şampiyonluğun en güçlü adayıyız. İkinci yarıda bambaşka bir Çorum FK göreceksiniz. Bunun sözünü veriyorum buradan. İlk yarı da yeni takım olmanın dezavantajlarını bazı maçlarda yaşadık. Kaliteli bir takımız ancak kaynaşma, aile kavramı yeni yeni oturmaya başladı. 3 gündür tam kadro çalışıyoruz. Sakatımız yok, oyuncularımızın morali çok iyi. İnşallah bu güzelliklerle birlikte Adıyamanspor maçını da kazanarak seyircimize 3 puan hediye ederiz" dedi.

'TRANSFER BAŞKANIMIZIN TASARRUFUNDA'

Devre arasında yapılacak transferlerle ilgili de açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam "Transfer tamamen başkanın tasarrufunda olan bir durum. Bana kalırsa ben 10 tane, 15 tane oyuncu isterim. Burada inanılmaz bir ortam var. Çok kaliteli oyunculara sahibim. Ben her gittiğim takımda da başarılı olmuş bir hocayım. Şimdi böylesine kaliteli bir takımı bulmuşum ve sıkıntımız sadece yeni oluşan bir takım olması. İkinci yarıda daha kenetlenmiş, daha kaynaşmış bir takım olacağız. Bu yüzden böylesine kaynaşmış, aile olmuş bir takıma 1 veya 2 tane adam alınabilir. Hiç alınmayabilir de. Ben geldiğimde de söyledim şimdide söylüyorum. Bu takım zaten çok kaliteli transfer yapmasak ta şampiyonluğun en büyük adayıdır. Transfer yaparsak ekstra bir durum olur. Bunu da en iyi şekilde kullanmaya çalışırız" ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)

