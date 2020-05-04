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Şampiyonlar ödüllerine kavuştu

Çorum Belediyesi tarafından Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte gerçekleştirilen satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllerine ve hediyelerine kavuştu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında online olarak düzenlenen Yıldırım Satranç Turnuvası Türkiye’nin dört bir yanından katılımla gerçekleşmişti.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 18:55
Şampiyonlar ödüllerine kavuştu

Turnuvada mücadele eden 414 kişi içerisinden ilk 4’e girenler madalya ilk 10’a girenler ise hediye almaya hak kazanmıştı. Çorum Belediyesi dereceye girenlerin ödül ve hediyelerini dereceye girenlere ulaştırdı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sporculara leblebi, maske ve kültür yayınlarından oluşan bir set hediye ettiklerini, bu hediyeleri kargo ile kendilerine ulaştırdıklarını belirtti.

Başkan Aşgın'a teşekkür

Online olarak yapılan Yıldırım Satranç Turnuvasında derece alarak ödüllerine kavuşan gençler Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti. Madalya, leblebi, maske ve belediyenin bastırmış olduğu Çorum tanıtım kitaplarından oluşan hediyeler ellerine ulaşmasından dolayı teşekkür eden gençler duygularını hediyelerle birlikte fotoğraf çekinerek ifade etti.

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