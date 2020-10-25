Şampiyonlar ödüllendirildi

Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kurumlararası Spor Şöleni’nde dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Cumartesi günü Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu’nda saat 14.00’de gerçekleşen törene, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Emre Turan, Ercan Daşdan, sporcular ve sporcu velileri katıldı.

17 Şubat tarihinde start alan turnuva 11 Mart’ta koranavirüs salgını nedeniyle yarıda kalmıştı. Yeni normalleşme dönemi ile birlikte Buhara Kültür Merkezi’nde yapılan müsabakalar ile yeniden başlayan turnuvada bovling, masa tenisi, dart ve satranç olmak üzere 4 branşta 37 kurumdan 1218 sporcu ter döktü.

Çekişmeli geçen bireysel maçlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Satranç kadın: 1.İlknur Yılmaz Burnazoğlu, 2.Özlem Yılmaz, 3.Nuriye Çınar, 4.Gülay Atmaca.

Satranç erkek: 1.Ümit Muştuoğlu, 2.Evren Sarıbay, 3.Ahmet Bal, 4.Davut Sarıkaya.

Masa tenisi kadın: 1.Tülay Sarsık, 2.Arzu Ölçer, 3.Canan Kuş, 4.Fatma Güccan.

Dart kadın: 1.Meltem Leblebici, 2.Canan Kuş, 3.Kadriye Taşdemir, 4.Özlem Yılmaz.

Bovling kadın: 1.Gözde Uçar Örten, 2.Sevgi Yeşil, 3.Merve Bulut, 4.Arzu Özölçer.

Takım olarak yapılan müsabakalar sonunda ise dereceye giren kurumlar şu şekilde;

Bovling erkek: 1.Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2.Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3.Ford Evlüce Otomotiv, 4.Ceza İnfaz Kurumu.

Dart erkek: 1.Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 2.Yavruturna Ortaokulu, 3.İtfaiye Müdürlüğü, 4.Şehit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

Masa tenisi erkek: 1.Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 2.L Tipi Kapalı Cezaevi, 3.Bahçelievler MTAL, 4. 4.Şehit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen törende kategorilerinde dereceye giren sporcular madalya ve çanta ile ödüllendirildi.

(Spor Servisi)