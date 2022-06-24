Şampiyonlar kupasını aldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tenis İl Temsilciliği'nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan 14 Yaş (kız-erkek) Tenis İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. 20 Haziran Pazartesi günü 8 kız, 8 erkek olmak üzere toplam 16 sporcunun katılımı ile start alan turnuvada dün oynanan final maçlarının ardından tamamlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan, Branş Koordinatörü Nermin Şakalak ve sporcu velilerinin izlediği final maçları sonunda kızlarda Rana Bengü Özcan birinci, Nehir Kömürcü ikinci, Doğa Cemre Başaran ve Hatice Melis Yüksel ise üçüncü olmayı başardı. Erkeklerde ise birincilik kupası Atlas Kabak'ın olurken, Ahmet Berat Aslan ikinci, Giray Çınar ve Mustafa Arhan ise üçüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle, dereceye giren sporculara kupaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan tarafından takdim edildi.



(Rıfat KARA)

