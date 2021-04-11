Şampiyonlar İskilip’te coşkuyla karşılandı

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan U15 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 7-10 Nisan tarihleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesinde yapıldı. U15 milli takım seçmeleri niteliği de taşıyan müsabakalarda 7 güreşçi ile mücadele eden Belediye İskilipspor iki Türkiye birinciliği, iki de Türkiye üçüncülüğü ile İskilip’e döndü. İskilip’te güreşçileri İskilip Belediye Başkan Vekil Hatun Çam ve Belediye Meclis Üyesi Murat Kiraz sanayi bölgesinde çiçeklerle karşıladılar. Heyecanları yüzlerinden okunan pehlivanlara “Hoş geldin” karşılaması yaparak, güreşçilerimiz konvoy halinde belediyeye getirdiler. Belediye Meclis Salonunda ağırlanan güreşçiler ile aileleri, isteklerini Belediye Başkan Vekili Hatun Çam ve Belediye Meclis Üyesi Murat Kiraz’a iletti.

AİLELERDEN GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ TALEBİ

Belediye Spor Güreşçilerinin Aileleri, “İlçede 2 tane Türkiye Şampiyonu var ama bir tane güzel ve donanımlı Güreş Eğitim Merkezi yok” diye Başkan Vekili Hatun Çam ve Meclis Üyesi Murat Kiraz’a iletti.

Belediye Güreş Takımı ile karşılamada bulunan Güreşçilerinin Aileleri, “ İlçemizde Güreşin temsilcileri olan Yiğitlerin, eğitimlerine devam edeceği ve kendilerini geliştirebileceği bir salonun olmaması ne kadar üzücü bir durum. Devlet büyüklerimizden ve ilçe halkımızdan bir ricamız olacak. İlçemiz de ki gençlerimizin elde ettiği bu başarıyı görmelerini istiyor ve elimizi taşın altına koymaya davet ediyoruz. Güzel bir salon yapımı için bir olalım ve gençlerimiz için çalışalım” dediler.

(Spor Servisi)

