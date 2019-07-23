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Şampiyonlar belli oldu

4.Cami Çocukları Spor Oyunları Masa Tenisi Turnuvası’nda erkeklerde Buhara Cami, kızlarda ise Yörükevler Cami ve İlimyayma Cami birinciolmayı başardı.

Şampiyonlar belli oldu

4.Cami Çocukları Spor Oyunları Masa Tenisi Turnuvası’nda erkeklerde Buhara Cami, kızlarda ise Yörükevler Cami ve İlimyayma Cami birinciolmayı başardı.

23 Temmuz 2019 Salı 21:40
Şampiyonlar belli oldu

Çorum Belediyesi ile İl Müftülüğü tarafından gerçekleşen 4.Cami Çocukları Spor Oyunları Masa Tenisi Turnuvası’nda heyecan sona erdi. Çorum Belediyesi Masa Tenisi Eğitim Merkezi Salonu’nda gerçekleşen turnuva 4 kategoride 101 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti. Çekişmeli geçen maçlar sonunda 2004-2007 doğumlular kategorisinde kızlarda Yörükevler Cami’nden İsra Read Salman birinci, İlimyayma Cami’nden Elif Nisa Öztürk ikinci, Bengü Çiftçi üçüncü, Yörükevler Kuran Kursu’ndan Nurdagül Yılmaz dördüncü olarak tamamladı. 2004-2007 doğumlu erkekler kategorisinde ise Buhara Cami’nden Mehmet Küpcüoğlu birinci, Hüseyin Şirin ikinci, İlimyayma Cami’nden Burak Bas üçüncü, yine Buhara Cami’nden Mücahit Okumuş dördüncü olmayı başardı.

2008 ve üstü kategorisinde kızlarda İlimyayma Cami’nden Busenur Sucu birinci, Yörükevler Kuran Kursu’ndan Hiranur Yılmaz ikinci, İlimyayma Cami’nden Kübra Çifçi üçüncü, Hz.Ali Cami’nden Kardelen İnce dördüncü olurken, 2008 ve üstü erkeklerde ise Buhara Cami’nden Yusuf Yüktaşır birinci, Akkent Gençlik Merkezi’nden Efe Talha Deniz ikinci, Buhara Cami’nden Enver Ünal üçüncü ve Hz.İbrahim Cami’nden Umut Efe Kabasakal dördüncü oldu.

Müsabakalarda dereceye giren sporcular, turnuvaların tamamen sona ermesi ile birlikte Çorum Belediyesi tarafından düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

(Rıfat KARA)

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