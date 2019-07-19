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Şampiyonlar belli oldu

4.Cami Çocukları Spor Oyunları Satranç Turnuvası’da dereceye girenler belli oldu. Şampiyonlar İlimyayma Cami, Özrahman Cami ve Akkent Gençlik Merkezi’nden çıktı.

Şampiyonlar belli oldu

4.Cami Çocukları Spor Oyunları Satranç Turnuvası’da dereceye girenler belli oldu. Şampiyonlar İlimyayma Cami, Özrahman Cami ve Akkent Gençlik Merkezi’nden çıktı.

19 Temmuz 2019 Cuma 22:19
Şampiyonlar belli oldu

Çorum Belediyesi ile İl Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 4.Cami Çocukları Spor Oyunları Satranç Turnuvası’nda heyecan sona erdi. Satranç İl Temsilciliği Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar 4 kategoride 148 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda 2004-2007 bayanlar kategorisinde İlimyayma Cami’nden Suranur Gökçe birinci, Selimiye Cami’nden Elif Kabaca ikinci, Yörükevler Kuran Kursu’ndan Rabia Kaptan üçüncü, Selimiye Cami’nden Senanur Yanar dördüncülüğü elde ederken, 2008 ve üstü bayanlar kategorisinde ise Özrahman Cami’nden Zümra Okumuş birinci, Yörükevler Kuran Kursu’ndan İrem Kurşun ikinci, Hz.Ali Cami’nden Berra Şahin üçüncü, Turgut Aslan Kuran Kursu’ndan Medine Şahin ise dördüncü oldu.

2004-2007 erkekler kategorisinde ise Akkent Gençlik Merkezi’nden Tarık Enes Çilce birinci, yine Akkent Gençlik Merkezi’nden Zekeriya Yiğit ikinci, Hz.Ömer Cami’nden Hakan Yücetürk üçüncü, İlimyayma Cami’nden Efe Yılmaz dördüncü olmayı başarırken, 2008 ve üstü erkekler kategorisinde İlimyayma Cami’nden M.Akif Mercan birinci, Hıdırlık Kuran Kursu’ndan Polat Demirağa ikinci, Özrahman Cami’nden M.EymenBoyvat üçüncü, NFK Gençlik Merkezi’nden Furkan Efe Akıs dördüncülükle tamamladı.

(Rıfat KARA)

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