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Şampiyon sporculardan başkan Aşgın'a ziyaret

Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da düzenlenen Gençler Balkan Şampiyonasına katılan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Belediye Başkanı Dr Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. 

Şampiyon sporculardan başkan Aşgın'a ziyaret

Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da düzenlenen Gençler Balkan Şampiyonasına katılan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Belediye Başkanı Dr Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. 

15 Ekim 2019 Salı 19:33
Şampiyon sporculardan başkan Aşgın'a ziyaret

Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Gençler Balkan Şampiyonasında istiklal marşımızı okutarak bayrağımızı göndere çektiren sporcularımız Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulubü Başkanı Nadir Solak ve antrenörleriyle birlikte Belediye Başkanı Aşgın’ı ziyaret etti. 
Türkiye’de bazı branşlar zikredildiği zaman hemen Çorum akıllara geliyor diyen Başkan Aşgın, “Güreş, badminton ve masa tenisi bunlardan bir kaçı. Böyle bir damar yakalamışız bunu korumak ve daha ileriye taşımak için sporcularımız çok çalışacak, biz de elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ben bu anlamda sporcularımızı ve değerli hocalarımızı bir kez daha tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi. 
Sofya’da düzenlenen Gençler Balkan Şampiyonasında Çorumlu güreşçiler Mustafa Tayyip Küçük 125 Kg, Himmet Sandıklı 55 Kg, Yusuf Eryücel 50 Kg’da Balkan Şampiyonu, Bilal Akbıyık 70 Kg’da Balkan 2.si ve Mehmet Can Töremiş de Badmintonda takımlar branşında Balkan Şampiyonu çift erkeklerde de balkan 2. si olarak ülkemizi gururlandırdılar. 
Sporculara altın hediye ederek başarılarının devamını dileyen Belediye Başkanı Aşgın, sporcular birlikte asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatında ki Mehmetçiğe destek mesajı gönderdi. 

(İHA)

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