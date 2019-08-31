Şampiyon sahne alıyor

3.Lig’de geçen sezonu Play-Off şampiyonu olarak tamamlayan Yeni Çorumspor, tarihinde ilk kez mücadele edeceği 2.Lig’deki ilk sınavını yarın Süper Lig ekibi Konyaspor’un pilot takımı 1922 Konyaspor’a karşı verecek. Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak ve Yeni Çorumspor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak maçı Kocaeli bölgesi hakemlerinden Sait Tuzcu yönetecek.

Ve hasret bitiyor... Futbol topu yeniden dönüyor… 99 günlük aradan sonra Yeni Çorumspor yeni bir ligde, yeni transferlerle takviye edilmiş yeni kadrosu ve yeni bir heyecanla sahne alıyor… Tarihinde ilk kez 2.Lig’de boy gösterecek olan Yeni Çorumspor, ilk sınavını yarın Süper Lig ekibi Konyaspor’un pilot takımı 1922 Konyaspor’a karşı verecek.

2011-2012 sezonunda, Bölgesel Amatör Lig şampiyonu olarak yükseldiği 3.Lig’deki yedinci sezonunda 2.Lig’e çıkmayı başaran Yeni Çorumspor, bu kez 1.Lig hedefiyle santrada... Geçen sezonki şampiyon kadroyu büyük ölçüde koruyan ve yeni transferlerle güçlenen Yeni Çorumspor, Fatih Özcan’ın da başkanlığa geri dönmesi ve yapılan son takviyelerle iyice güçlendi. Bu doğrultuda öncelikli hedef Play-Off, ana hedef ise 1.Lig olarak belirlendi.

Konyaspor maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdüren Yeni Çorumspor’da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, ameliyat sonrası idman açığı bulunan Mikail Albayrak yarınki maçta forma giyemeyecek. Henüz hazır olmayan yeni transferlerin durumları ise bugün netlik kazanacak.

2.Lig’deki ilk sınavını verecek olan Yeni Çorumspor’la 1922 Konyaspor arasında yarın Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanacak maçı Kocaeli bölgesi hakemlerinden Sait Tuzcu yönetecek. Saat 16.30’da başlayacak maçta Sait Tuzcu’nun yardımcılıklarını ise Kocaeli bölgesinden Birtan Yavuz ve Cankat Gönenç yapacak. Yeni Çorumspor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak maçta Bursa bölgesinden Enver Aydın da dördüncü hakem olarak görev alacak. (Hüseyin AŞKIN)