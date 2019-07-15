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Şampiyon sahaya iniyor

Geçen yılın Play-Off şampiyonu Yeni Çorumspor, 2.Lig’deki ilk sezonun hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak. Tesislerde yapılacak sezonun ilk antrenmanı saat 18.00’de başlayacak.

Şampiyon sahaya iniyor

Geçen yılın Play-Off şampiyonu Yeni Çorumspor, 2.Lig’deki ilk sezonun hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak. Tesislerde yapılacak sezonun ilk antrenmanı saat 18.00’de başlayacak.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:06
Şampiyon sahaya iniyor

Geçtiğimiz sezon TFF 3.Lig 3.Grup’ta Play-Off şampiyonu olarak 2.Lig’e yükselen ve tarihinde ilk kez 2.Lig’de mücadele edecek olan Yeni Çorumspor, 2019-2020 Sezonunun hazırlıklarına bugün yapacağı ilk antrenmanla başlayacak.

Teknik Direktör Bahri Kaya, sezonun ilk antrenmanını bugün saat 18.00’de kendi tesislerinde başlayacaklarını belirtirken, bugün teknik heyetle yapacakları değerlendirme neticesinde antrenman programını netleştireceklerini söyledi.

İyi bir hazırlık dönemi geçirip sezona iyi başlamak istediklerini de kaydeden deneyimli teknik adam, Çorum’da yapacakları antrenmanlarda fizik ve kuvvet çalışmalarının ön planda olacağını dile getirdi.

Kaya, 13-23 Ağustos tarihlerinde ise Bolu’da kamp yapacaklarını sözlerine ekledi.

KAMP BOLU’DA

Yeni Çorumspor’un sezon başı hazırlık kampını yapacağı yer ve tarihler belli oldu

Teknik Direktör Bahri Kaya, bugün başlayacakları yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde, kamp çalışmalarını Bolu’da yapacaklarını söyledi. Kaya, Bolu Termal Otel’in tesislerinde yapacakları kampın 13 Ağustos’ta başlayıp 23 Ağustos’ta sona ereceğini belirtirken, kamp süresince hazırlık maçları ve taktik çalışmalarına ağırlık vereceklerini kaydetti.

(Rıfat KARA)

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