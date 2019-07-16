Şampiyon sahaya indi

Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 18.00’de gerçekleşen antrenmana Mikail Albayrak dışında iç ve dış transferde şuana kadar anlaşma sağlanan tüm futbolcular katıldı. Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde gerçekleşen sezonun ilk antrenmanı düz koşular ile başlarken, daha sonra yardımcı hocalar eşliğinde yapılan açma germe hareketleri ile tamamlandı.

Yeni Çorumspor’da yeni sezon hazırlıkları bugün yapılacak çift antrenman programı ile devam edecek.

KURBAN KESİLDİ

Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Yeni Çorumspor’da ilk antrenman öncesi kurban kesildi.

Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen antrenman öncesi yeni sezonun hayırlı ve uğurlu olması, kaza, bela ve sakatlık olmaması dileğiyle Yeni Çorumspor yönetimi kurban kestirdi. Dualar eşliğinde kesilen kurban sonrası sezonun ilk antrenmanı yapıldı.

(Rıfat KARA)