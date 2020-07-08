“Şampiyon olup Avrupa’ya transfer olmak istiyorum”
Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren lider Medipol Başakşehir Futbol Kulübü 31.hafta maçında sahasında Yukatel Denizlispor’u 2-0 yenip puanını 66’ya yükselterek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Çorumlu milli futbolcu İrfan Can Kahveci, mutlu sona ulaşacaklarına inandığını söyledi.
Spor 08.07.2020, 21:35
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Denizlispor maçı ve kendi geleceği ile ilgili açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki milli futbolcu, “Bu sezon eşik atladık ve daha emin adımlarla ilerliyoruz. 3 maçımız kaldı. Kalan 3 maçımı da kazanıp şampiyon olmak istiyoruz”.
Kendisinin şu anki performansından memnun olmadığını da kaydeden Kahveci, “Daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. İnşallah Başakşehir ile sezon sonunda şampiyon olarak Avrupa'ya transfer olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
27 MAÇ, 4 GOL
Çorumlu futbolcu İrfan Can Kahveci bu sezon Medipol Başakşehir Futbol Kulübü formasıyla 27 resmi maça çıkarken, 4 gol attı. Kahveci, bu maçlarda 7 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.
(Spor Servisi)
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