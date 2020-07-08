“Şampiyon olup Avrupa’ya transfer olmak istiyorum”

Denizlispor maçı ve kendi geleceği ile ilgili açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki milli futbolcu, “Bu sezon eşik atladık ve daha emin adımlarla ilerliyoruz. 3 maçımız kaldı. Kalan 3 maçımı da kazanıp şampiyon olmak istiyoruz”.

Kendisinin şu anki performansından memnun olmadığını da kaydeden Kahveci, “Daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. İnşallah Başakşehir ile sezon sonunda şampiyon olarak Avrupa'ya transfer olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

27 MAÇ, 4 GOL

Çorumlu futbolcu İrfan Can Kahveci bu sezon Medipol Başakşehir Futbol Kulübü formasıyla 27 resmi maça çıkarken, 4 gol attı. Kahveci, bu maçlarda 7 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

(Spor Servisi)