Şampiyon ödüllendirildi
İskilip Kaymakam Vekili Yunus Emre Bozkurtoğlu, Hırvatistan’da düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 52 kilogramda Avrupa Şampiyonu olan Enes Kavlu’yu ödüllendirdi.
Spor 24.07.2022, 18:52
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Şampiyona sonrası antrenörü Adem Uysal ile birlikte memleketi İskilip’e gelen şampiyon güreşçiyi önceki gün İskilip Kaymakam Vekili Yunus Emre Bozkurtoğlu makamında ağırladı. Milli güreşçinin Hırvatistan’da elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Bozkurtoğlu, Kavlu’yu ödüllendirerek sporculuk hayatında başarılar diledi.
BİR ÖDÜL DE KİRAZ’DAN
Kaymakam Vekili Yunus Emre Bozkurtoğlu’nun ardından şampiyon milli güreşçiye bir ödül de İskilip MHP Belediye Meclis Üyesi Murat Kiraz ve kardeşi Erol Kiraz’dan geldi. İskilip’te faaliyet gösteren Osmanlı Yapı Malzemeleri Şirketi olarak Avrupa şampiyonu olan Enes Kavlu’yu tebrik eden Kiraz kardeşler, milli güreşçiyi ödüllendirmeyi de ihmal etmediler.
(Rıfat KARA)
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