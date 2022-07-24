Şampiyon ödüllendirildi

Şampiyona sonrası antrenörü Adem Uysal ile birlikte memleketi İskilip’e gelen şampiyon güreşçiyi önceki gün İskilip Kaymakam Vekili Yunus Emre Bozkurtoğlu makamında ağırladı. Milli güreşçinin Hırvatistan’da elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Bozkurtoğlu, Kavlu’yu ödüllendirerek sporculuk hayatında başarılar diledi.

BİR ÖDÜL DE KİRAZ’DAN

Kaymakam Vekili Yunus Emre Bozkurtoğlu’nun ardından şampiyon milli güreşçiye bir ödül de İskilip MHP Belediye Meclis Üyesi Murat Kiraz ve kardeşi Erol Kiraz’dan geldi. İskilip’te faaliyet gösteren Osmanlı Yapı Malzemeleri Şirketi olarak Avrupa şampiyonu olan Enes Kavlu’yu tebrik eden Kiraz kardeşler, milli güreşçiyi ödüllendirmeyi de ihmal etmediler.

(Rıfat KARA)