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Şampiyon güreşçi Kavlu, memleketi İskilip'te törenle karşılandı
Hırvatistan’ın başkenti Zagreb'de düzenlenen U15 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 52 kilogramda şampiyon olan Milli Güreşçi Enes Kavlu, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde törenle karşılandı.
Spor 21.07.2022, 01:06
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Milli Takım Antrenörü Adem Uysal ile birlikte ilçeye gelen Kavlu'yu ilçe girişinde ailesi ve vatandaşlar karşıladı.
Ardından belediyeye ait araçla ilçe turu atan Kavlu, daha sonra İskilip Belediye Başkanvekili Hatun Çam'ı ziyaret etti.
Çam, bir süre sohbet ettiği Kavlu'ya altın hediye etti.
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