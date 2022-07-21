Şampiyon güreşçi Kavlu, memleketi İskilip'te törenle karşılandı

Milli Takım Antrenörü Adem Uysal ile birlikte ilçeye gelen Kavlu'yu ilçe girişinde ailesi ve vatandaşlar karşıladı.

Ardından belediyeye ait araçla ilçe turu atan Kavlu, daha sonra İskilip Belediye Başkanvekili Hatun Çam'ı ziyaret etti.

Çam, bir süre sohbet ettiği Kavlu'ya altın hediye etti.