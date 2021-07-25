Şampiyon güreşçi Kargı’da coşkuyla karşılandı

Ailesiyle birlikte Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar ve Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen'i makamlarında ziyaret eden Dünya Şampiyonu Rıfat Eren Gıdak, daha sonra Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ve Kargı Güreş Antrenörü Kazım Karabıyık'la birlikte çarşıyı gezerek şampiyonluk turu attı. Şampiyon güreşçiye Kargılı vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, fotoğraf çekinmek için adeta yarışa girdiler.

BAŞKAN ZEKİ ŞEN’DEN GIDAK’A ALTIN ÖDÜLÜ

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ilçe turunun ardından Rıfat Eren Gıdak ve ailesini makamında ağırladı. Başkan Şen, Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonasında 92 kiloda Dünya Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Kargılı güreşçiyi altın ile ödüllendirdi.

Başkan Şen şampiyonun ailesini de kutlayarak, " vatanımıza ve milletimize hayırlı olan ve bizlere gurur yaşatan böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Pehlivanlar ve şampiyon diyarı ilçemiz bir şampiyon daha kazandı. Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonasında 92 kiloda Dünya Şampiyonu olan Kargılı Rıfat Eden Gıdak kardeşimizi bizlere bu gururu yaşattığı için tebrik ediyoruz. Ayrıca ilçemiz güreş antrenörü Kazım Karabıyık'a da güreşe verdiği destekler için ayrıca teşekkür ederim." dedi.

(Bülent USLU)

