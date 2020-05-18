Şampiyon Antalya’dan

Anadolu Eğitim Sendikası’nın 2020 faaliyet programında yer alan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen online satranç turnuvasında heyecan sona erdi. Ülke genelinden 127 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuva iki saat sürdü. Çekişmeli geçen maçlar sonunda Antalya’dan Uğur Can Hatırlı 74 puanla şampiyonluk ipini göğüslerken, Antakya’dan Arda Altundal 71 puanla ikinci, Diyarbakır’dan İbrahim Tofan 70 puanla üçüncü, Ankara’dan Muhittin Büker 61 puanla dördüncü, İstanbul’dan Ahmet Dönmez 57 puanla beşinci, yine İstanbul’dan Sümeyye Gülçeken 57 puanla altıncı, Diyarbakır’dan İsmail Tofan 56 puanla yedinci, İstanbul’dan Yusuf Portakalcı 55 puanla sekizinci, Bartın’dan Cumhur Yılmaz 55 puanla dokuzuncu ve son olarak Ankara’dan Kılıç Ethem Ünlütürk 54 puanla onuncu olmayı başardı. Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici’nin de mücadele ettiği turnuvada ilk 10’a giren sporculara Anadolu Eğitim Sendikası tarafından hediyeleri kargo yoluyla adreslerine gönderilecek.

ile ilgili bir basın açıklaması yapan Anadolu Eğitim Sendikası Çorum İl Yönetim Kurulu üyesi Mesut Çetinoğlu, “Milletimiz için çok büyük bir anlamı olan böyle bir günde herkese açık bir turnuva düzenleyerek 19 Mayıs heyecanını satrançla da yaşatmak istedik, 7’den 70’e turnuvamıza iştirak eden herkese teşekkür ediyoruz. 19 Mayıs Anadolu'nun vatan olarak ebediyen Türk milletinin olacağının en önemli adımıdır. Bu adım Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde dünyaya meydan okumadır. Biz de bu günün heyecanını daha da hissedebilmek için ülke genelinde bir satranç turnuvası düzenledik. Ayrıca yaşadığımız şu pandemi sürecinde evde kalarak "Evde kal hamle yap" sloganı ile evde kalmayı daha eğlenceli hale getirdiğimize inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)