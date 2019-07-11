“Şampiyon adayı çok”

Yeni sezonda TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Yeni Çorumspor’un tecrübeli teknik direktörü Bahri Kaya gruptaki rakipleri değerlendirdi. Kırmızı Grup’ta mücadele edecek rakiplerle kıyaslama yapılması halinde Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan rakiplerin daha güçlü olduğuna dikkat çeken Kaya, “Bembeyaz grupta beyazlar içinde bir sezon” olmasını temenni etti.

Şampiyon adayının Beyaz Grup’ta daha çok olduğunun da altını çizen Kaya, “Benim için zor veya kolay takım olmaz. Her rakibe aynı ciddiyetle yaklaşırım. Ama takımların geçmişine bakıldığı zaman bizim grupta mücadele eden takımlar arasında şampiyon adayının daha çok olduğunu gözlemledim. Umarım Yeni Çorumspor’a ve Çorum halkına yakışır bir sezon olur” ifadelerine yer verdi.

Tecrübeli teknik adam açıklamasının sonunda yeni sezon hazırlıkları öncesi düzenleyeceği basın toplantısında gruptaki rakipler hakkında daha detaylı açıklama yapacağını da sözlerine ekledi.

(Rıfat KARA)