Samet Yaldıran Türkiye birincisi

Güreş Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan U23 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası Kayseri’de yapıldı. Çorumlu güreşçiler şampiyonayı 3 madalya ile kapattı.

Kayseri Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nın ilk gününde, 82 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve spor Kulübü güreşçisi Samet Yaldıran, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı. Finalde, Kasımpaşalı güreşçi Ali Hunç’la karşılaşan Yaldıran, minderden galip ayrılarak Türkiye şampiyonluğuna uzandı.

97 kiloda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Oğuz Kayer da elemelerde tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Kayer, Türkiye şampiyonluğu için Çaykur Rize Spor Kulübü’nden Mustafa Olgun’a yenilerek Türkiye ikinciliğinde kaldı ve şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Şampiyonanın ikinci gününde mindere çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Mert İlbars, Samet Yaldıran ve Oğuz Kayer gibi elemelerde karşılaştığı rakiplerini bir bir yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi, finalde Sakarya Büyükşehir Belediyespor’dan Mükremin Aktaş’la Türkiye şampiyonluğu için karşılaştı. Müsabakayı kaybeden İlbars, ikinci olup gümüş madalya aldı.

İBB ŞAMPİYON

Takımlar genel klasmanında ise, şampiyonluk kupasını, 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya sonucu topladığı 161 puanla İstanbul Büyükşehir Belediye alırken, Kayseri Şekerspor ikinci, Sakarya Büyükşehir Belediye ise üçüncü oldu.

(Hüseyin AŞKIN)

