Samet Yaldıran Türkiye birincisi
Kayseri’de düzenlenen U23 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri üç finalin birini kazanırken, ikisini kaybetti. 82 kiloda Kasımpaşa’dan Ali Hunç’u yenen Samet Yaldıran Türkiye şampiyonu olurken, 60 kiloda Sakarya Büyükşehir Belediyespor’dan Mükremin Aktaş’a yenilen Mert İlbars ile 97 kilonun finalinde Çaykur Rizespor’dan Mustafa Olgun’a kaybeden Oğuz Kayer ise ikinci oldular. Takımlar genel klasmanında 161 puanla İstanbul Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Güreş Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan U23 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası Kayseri’de yapıldı. Çorumlu güreşçiler şampiyonayı 3 madalya ile kapattı.
Kayseri Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nın ilk gününde, 82 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve spor Kulübü güreşçisi Samet Yaldıran, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı. Finalde, Kasımpaşalı güreşçi Ali Hunç’la karşılaşan Yaldıran, minderden galip ayrılarak Türkiye şampiyonluğuna uzandı.
97 kiloda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Oğuz Kayer da elemelerde tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Kayer, Türkiye şampiyonluğu için Çaykur Rize Spor Kulübü’nden Mustafa Olgun’a yenilerek Türkiye ikinciliğinde kaldı ve şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.
Şampiyonanın ikinci gününde mindere çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Mert İlbars, Samet Yaldıran ve Oğuz Kayer gibi elemelerde karşılaştığı rakiplerini bir bir yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi, finalde Sakarya Büyükşehir Belediyespor’dan Mükremin Aktaş’la Türkiye şampiyonluğu için karşılaştı. Müsabakayı kaybeden İlbars, ikinci olup gümüş madalya aldı.
İBB ŞAMPİYON
Takımlar genel klasmanında ise, şampiyonluk kupasını, 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya sonucu topladığı 161 puanla İstanbul Büyükşehir Belediye alırken, Kayseri Şekerspor ikinci, Sakarya Büyükşehir Belediye ise üçüncü oldu.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|20
|32
|6. Gaziantep FK
|20
|31
|7. Adana Demirspor
|19
|30
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Beşiktaş
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|20
|18
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|33
|5. Bandirmaspor
|19
|32
|6. Istanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Genclerbirligi
|19
|27
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Manisa Futbol Kulubu
|19
|22
|14. Menemenspor
|19
|22
|15. Altinordu
|18
|22
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Real Sociedad
|20
|33
|5. Atletico Madrid
|19
|32
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|20
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Granada
|20
|24
|13. Celta de Vigo
|20
|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Getafe
|20
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|20
|11