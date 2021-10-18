Samet Yaldıran, Dünya Şampiyonası vizesi aldı
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün milli güreşçilerinden Samet Yaldıran, Dünya Şampiyonası’nda milli mayoyu giyme hakkı kazandı.
Spor 18.10.2021, 20:15
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Geçtiğimiz Temmuz ayında Almanya’nın Dortmund kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, grekoromen stil 82 kiloda üçüncü olup bronz madalya kazanan Samet Yaldıran, dün yapılan U23 Milli Takım seçmelerinde tüm rakiplerini yenmeyi başardı. Yaldıran, 1-7 Kasım tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapılacak U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda, grekoromen stil 82 kiloda ülkemizi temsil etme hakkı elde etti.
(Hüseyin AŞKIN)
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