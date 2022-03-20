Samet Yaldıran da Türkiye şampiyonu
Konya’da düzenlenen U20 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda, Mert İlbars’ın 60 kiloda birinci olmasından sonra, 82 kiloda da Samet Yaldıran şampiyonluğu kazandı. Yine Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden, Tansel Can Örtücü ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.
Çorumlu güreşçiler, Konya’da düzenlenen U20 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası’nı 3 madalya ile tamamladılar. Mert İlbars’ın şampiyonluğundan sonra, iki sporcu daha kürsüye çıktı.
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu yapılan şampiyonada, 51 ilden 550 mindere çıkarken, Çorum’u, 5 güreşçi temsil etti. Şampiyonanın son gününde, 82 kilonun elemelerdeki tüm rakiplerini yenen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Samet Yaldıran, finali de kazanarak 60 kilo şampiyonu Mert İlbars’ın (Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü) ardından Çorum’a ikinci altın madalyayı getirdi.
87 kiloda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Tansel Can Örtücü ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.
Çorumlu sporcular, kazandıkları bu başarılarla, 2022 yılında düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi temsil etme hakkı elde ettiler.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|56
|3. Fenerbahçe
|30
|51
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|29
|54
|4. Barcelona
|27
|51
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19