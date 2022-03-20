Samet Yaldıran da Türkiye şampiyonu

Çorumlu güreşçiler, Konya’da düzenlenen U20 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası’nı 3 madalya ile tamamladılar. Mert İlbars’ın şampiyonluğundan sonra, iki sporcu daha kürsüye çıktı.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu yapılan şampiyonada, 51 ilden 550 mindere çıkarken, Çorum’u, 5 güreşçi temsil etti. Şampiyonanın son gününde, 82 kilonun elemelerdeki tüm rakiplerini yenen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Samet Yaldıran, finali de kazanarak 60 kilo şampiyonu Mert İlbars’ın (Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü) ardından Çorum’a ikinci altın madalyayı getirdi.

87 kiloda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Tansel Can Örtücü ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Çorumlu sporcular, kazandıkları bu başarılarla, 2022 yılında düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi temsil etme hakkı elde ettiler.



(Hüseyin AŞKIN)

