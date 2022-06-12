Samet Kayretli Türkiye ikincisi

Güreş Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programı gereğince Ankara’da düzenlenen U15 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonasında mücadele eden Çorumlu güreşçilerden Samet Kayretli, gümüş madalya kazandı.

49 ilden 700 güreşçinin katılımıyla, Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada, 41 kiloda mücadele eden Samet Kayretli, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde, Abdulsamet Uçar’a yenilen Samet Kayretli, Türkiye ikinciliğini elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Müsabakaları, Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Dr. Mehmet Akçay, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Keçiören Belediyesi Gençlik Spor Hizmetleri Müdürü Necati Kılıç ve Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda sporsever izledi.

(Hüseyin AŞKIN)

