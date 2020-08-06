Samet Cantürk Uşak’la anlaştı
Çorum Futbol Kulübü’nün eski futbolcularından Samet Cantürk, bir buçuk sezondur formasını giydiği Vanspor Futbol Kulübü ile yollarını ayırdı.
Spor 06.08.2020, 20:00
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32 yaşındaki savunma oyuncusu, yeni sezon için Çorum Futbol Kulübü’nün muhtemel rakiplerinden Uşakspor’la anlaştı.
1,85 metre boyunda olan stoper Samet Cantürk, biten sezonda Vanspor Futbol Kulübü’nde 25 maça çıkarken, 1 gol attı. Cantürk bu maçlarda 3 sarı kart gördü.
(Hüseyin AŞKIN)
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