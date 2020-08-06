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Samet Cantürk Uşak’la anlaştı

Çorum Futbol Kulübü’nün eski futbolcularından Samet Cantürk, bir buçuk sezondur formasını giydiği Vanspor Futbol Kulübü ile yollarını ayırdı.

Spor 06.08.2020, 20:00
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Samet Cantürk Uşak’la anlaştı

32 yaşındaki savunma oyuncusu, yeni sezon için Çorum Futbol Kulübü’nün muhtemel rakiplerinden Uşakspor’la anlaştı.

1,85 metre boyunda olan stoper Samet Cantürk, biten sezonda Vanspor Futbol Kulübü’nde 25 maça çıkarken, 1 gol attı. Cantürk bu maçlarda 3 sarı kart gördü.

(Hüseyin AŞKIN)

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