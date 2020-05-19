Salonlarda sona doğru

Geçtiğimiz ay bakıma alınan merkez Atatürk Spor Salonu ve Osmancık ilçe spor salonlarının yeniden hizmete açılması için geçici kabul dilekçelerinin verildiği öğrenildi.

Bir ara, 1 ve 2 No’lu Sentetik Sahalarla birlikte yıkılması gündeme gelen Atatürk Spor Salonu’nun parke değişim çalışmaları geçtiğimiz Mart ayında başlamıştı. Yapılan hummalı çalışmalar sonunda yenilenen parkelerin boyama işinde de sona gelindi. Çalışmaların bu hafta içerisinde tamamlanacağı kaydedildi.

Aynı şekilde, Osmancık ilçe spor salonunda da hummalı bir çalışma yapıldı. Osmancık’ta da çalışmaların bu hafta içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

Parkeleri değişen ve ufak tefek tamirat çalışmalarının da yapıldığı Atatürk Spor Salonu ve Osmancık ilçe spor salonunun yeniden hizmete açılması yolunda geçici kabul dilekçelerinin verildiği öğrenildi.

(Spor Servisi)