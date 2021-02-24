Salih Zafer Kurşunlu cezalı duruma düştü!
Çorum Futbol Kulübü’nün Niğde Anadolu FK ile deplasmanda oynadığı maçta sarı kart gören Salih Zafer Kurşunlu cezalı duruma düştü.
Spor 24.02.2021, 19:57
28
Zonguldak Kömürspor, Kocaelispor ve Afjet Afyonspor maçlarından üç sarı kartı bulunan Salih Zafer Kurşunlu, dün Niğde’de sahaya ceza sınırında çıktı. Deneyimli savunma oyuncusu, 62.dakikada gelişmekte olan bir Niğde atağını faulle kestiği için hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Gördüğü bu kartla cezalı duruma düşen Salih Zafer, 4 Mart’ta Ergene Velimeşespor’la Çorum’da oynanacak maçta forma giyemeyecek.
NİĞDE’DE DE RECEP CEZALI
Öte yandan, Niğde Anadolu FK’dan da Recep Yemişci 74.dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 21 yaşındaki genç stoper, takımının 4 Mart’ta Kocaelispor’la deplasmanda oynayacağı maçta yer alamayacak.
(Spor Servisi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
4°
parçalı bulutlu