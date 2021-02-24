Salih Zafer Kurşunlu cezalı duruma düştü!

Zonguldak Kömürspor, Kocaelispor ve Afjet Afyonspor maçlarından üç sarı kartı bulunan Salih Zafer Kurşunlu, dün Niğde’de sahaya ceza sınırında çıktı. Deneyimli savunma oyuncusu, 62.dakikada gelişmekte olan bir Niğde atağını faulle kestiği için hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Gördüğü bu kartla cezalı duruma düşen Salih Zafer, 4 Mart’ta Ergene Velimeşespor’la Çorum’da oynanacak maçta forma giyemeyecek.

NİĞDE’DE DE RECEP CEZALI

Öte yandan, Niğde Anadolu FK’dan da Recep Yemişci 74.dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 21 yaşındaki genç stoper, takımının 4 Mart’ta Kocaelispor’la deplasmanda oynayacağı maçta yer alamayacak.

(Spor Servisi)