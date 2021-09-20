Salih Zafer Kurşunlu 5 yıl sonra kırmızı kart gördü
Çorum FK’nın Sakaryaspor’la oynadığı maçın 34.dakikasında, aynı topa koşarken rakip takım oyuncusu Serkan Odabaşoğlu’na elini değdirdiği için hakem tarafından bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderilen Salih Zafer Kurşunlu, yaklaşık 5 yıl aradan sonra kırmızı kart gördü.
Spor 20.09.2021, 23:30
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Profesyonel futbolculuk kariyerinde dördüncü kez kırmızı kart gören Salih Zafer, son kırmızı kartını, 2016-2017 sezonunda, Gümüşhanespor formasıyla 11 Aralık 2016’da Eyüpspor’la oynadıkları maçın 80.dakikasında görmüştü.
33 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Salih Zafer, kariyerindeki diğer 2 kırmızı kartı ise 2015-2016 sezonunda yine Gümüşhanespor’da gördü.
(Hüseyin AŞKIN)
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