Salih Zafer Kurşunlu 5 yıl sonra kırmızı kart gördü

Profesyonel futbolculuk kariyerinde dördüncü kez kırmızı kart gören Salih Zafer, son kırmızı kartını, 2016-2017 sezonunda, Gümüşhanespor formasıyla 11 Aralık 2016’da Eyüpspor’la oynadıkları maçın 80.dakikasında görmüştü.

33 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Salih Zafer, kariyerindeki diğer 2 kırmızı kartı ise 2015-2016 sezonunda yine Gümüşhanespor’da gördü.

(Hüseyin AŞKIN)

