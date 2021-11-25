Salih, Seçkin, Muhsin ve Batuhan kadroda

Hekimoğlu Trabzon’la kritik bir maç oynayacak olan Çorum FK Çorum’daki hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-siyahlı takım saat 14.00’te otobüsle Trabzon’a hareket ederken, kafilede haftalar sonra 21 futbolcu yer aldı.

Bir süredir sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle eksik olan Çorum FK’da, sakatlıkları büyük ölçüde geçen Salih Zafer Kurşunlu, Seçkin Getbay, Muhsin Yıldırım ve Batuhan Er Hekimoğlu Trabzon maçının kadrosunda yer alırken, kırmızı kart cezası tamamlanan Umut Kaya kadroya dahil edildiler. Ankaraspor maçının kadrosunda yer alan U19 takımının genç stoperi Mustafa Eren Damar, Trabzon’a da götürüldü.

Çorum FK’nın, teknik direktör Ahmet Yıldırım tarafından açıklanan 21 kişilik Hekimoğlu Trabzon maçının kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Hasan Hüseyin, Erdi, Salih Zafer, Burak, Serkan, İsmet, Umut, Kürşat, Hasan, Seçkin, Mikail, Emre, Atakan, H.İbrahim, Mertcan, Sabrican, Sefa Akın, Kerem, Mustafa Eren, Batuhan ve Muhsin.

(Hüseyin AŞKIN)

