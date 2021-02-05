‘Saldırgan olmalıyız’

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir dünkü antrenman öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. İlk olarak Manisa FK maçı hakkında açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, Manisa FK maçında doğrularının olduğunu ancak puan almak için yeterli olmadığını ifade etti. Eksik futbolcularının da olmasının mağlubiyete etki ettiğini vurgulayan Taşdemir, “Maçta düşündüğümüz herşeyi yapabildik. Ama top bize geçtikten sonra istediklerimizi yapamadık. Onu da yapsaydık muhtemelen 3 puanı alabilirdik. Maalesef olmadı. Manisa defterini kapattık. Şimdi önümüzde 3 gün sonra oynayacağımız önemli bir karşılaşma var. Camiası iyi, maddi durumu iyi ve iyi transferler yaptılar. Böyle bir takımla oynayacağız. Bizde yeni transferlerimizle daha da güçlendik. O futbolcularımızın bir kısmı çok çabuk adapte oldu, bir kısmının da biraz daha zamana ihtiyacı var. Dolayısı ile 3 gün sonra bizi zor bir maç bekliyor. Genelde liglerin ikinci yarısı hep zor geçer bugün Kocaeli maçı, yarın Ergene Velimeşe maçı da zor geçecektir. Dolayısı ile 17 tane zor maçımız var. Buna göre hazırlanıyoruz. Umarım ilk yarıda gösterdiğimiz performansın üzerine koya koya gideriz” dedi.

CEZALI CENGİZ’İN YERİNE ÖMER BOZAN

Cengiz Ötkün’ün cezalı olması nedeniyle Kocaelispor maçında o mevkide kimin oynayacağına dair yöneltilen bir soruya düşünmeden Ömer Bozan’ı değerlendireceklerini söyleyen İsmet Taşdemir, “Biz ara transfer sezonunda kadromuza kattığımız oyuncularda başka mevkilerde oynayabilmesine de dikkat ettik. Ömer Bozan da orta saha ve kanatta oynayabilen bir oyuncu. Cengiz’in cezalı olduğu haftada bu şekilde bir değerlendirme yapacağız. İlerleyen zamanlarda yine böyle bir sıkıntı yaşarsak hangi mevkide olursa olsun mevcut kadroda bu açıkları kapatacak oyuncularımız var. Kocelispor maçında da Ömer ve Mikail’i bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

MEHMET SEDEF PAZARTESİ DÖNÜYOR

Sakatlığı nedeniyle bir süredir İstanbul’da tedavi gören Mehmet Sedef hakkında sorulan soruyu da cevaplayan deneyimli teknik adam, “Mehmet Sedef Pazartesi günü bizimle birlikte çalışmalara başlayacak. Sancaktepe maçında sakatlanmıştı. Döndükten sonraki ilk maçında sakatlığı tekrar nüksetmişti. Dolayısı ile fizik tedavisi şuanda devam ediyor. Kendisiyle de konuştum. Pazartesi günü bir aksilik olmazsa aramıza katılacak” dedi.

SALDIRGAN OLMALIYIZ

BAY geçilen haftada rakiplerin aldığı sonuçların kendileri açısından iyi olduğunu da sözlerine ekleyen Taşdemir, “Manisa’nın galibiyeti ile sonuçlanan maçta Kocaelispor ile aramızdaki 9 puan fark 12 puana çıkmadı. Bu bizim açımızdan sevindirici. Bir şansızlığımız var Play-Off yolunda çok rakibimiz var. Sadece Kocaelispor olsa yenersin 6 puana düşer, bir maç eksiğimiz var o haftada yenersin 3’e düşer. Ancak böyle değil maalesef. Birçok rakibimiz var. Bu yüzden rakip işini bıraktık. Tamamen kendi oyunumuza odaklandık. Biz camia olarak, takım olarak iyiyiz. Bu farkı da kapatacak güçteyiz. Bunun içinde çalışmalarımız devam ediyor.

Manisa bakıldığı zaman şampiyonluk yolunda tamamen yalnız kaldı. Onu zorlayacak takım yok gibi görünüyor. Bu açıdan Play-Off yarışı oldukça çekişmeli geçecektir. Bizden aşağıda kalan takımlarda düşmemek adına mücadele edecektir. İkinci yarılar daha zor geçiyor. Herkes daha saldırgan oluyor. Bizde taktik oyunumuzun yanı sıra saldırganlığımız da katmamız gerekiyor. Bu yönde de sıkı bir çalışma içerisindeyiz” ifadelerine yer verdi.