Çorum Futbol Kulübü’nün 20 Ekim’de Tarsus İdmanyurdu ile sahasında 0-0 berabere kaldığı maçın ilk yarısında sol diz çapraz bağlarından sakatlanan ve geçirdiği ameliyat nedeniyle yaklaşık 6 aydır sahalardan uzak olan Kerem Pala, sakatlığının tamamen geçtiğini söyledi.

Çorum Futbol Kulübü’nün resmi instagram sayfasının canlı yayın konuğu olan Kerem Pala, taraftarlardan gelen soruları cevapladı. Genç futbolcu, geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldığı sürenin zorlu geçtiğini belirtirken, “Sakatlığım tamamen geçti. Ligler tekrar başlarsa, takımla birlikte çalışmalara katılacağım. Bu sezon tam verimli olamasam da yeni sezonda takıma tam kapasiteyle katkı sağlayacağım” şeklinde konuştu.

Kerem Pala, teknik direktör Bahri Kaya’nın özellikle genç futbolcular için büyük bir şans olduğunu da kaydetti.

21 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Pala bu sezon Çorum Futbol Kulübü formasıyla ligde 8, Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere 9 resmi maça çıktı. Genç futbolcu, ligde 1 gol attı.