Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98946
ALTIN
377.516
DOLAR
6.9524
STERLİN
8.6435
EURO
7.5645

“Sakatlığım tamamen geçti”

Sezonun ilk yarısında Tarsus İdmanyurdu ile oynanan maçta sol diz çapraz bağlarından sakatlanan Kerem Pala, tamamen iyileştiğini ve takımla çalışmalara başlayacağını söyledi.

“Sakatlığım tamamen geçti”

Sezonun ilk yarısında Tarsus İdmanyurdu ile oynanan maçta sol diz çapraz bağlarından sakatlanan Kerem Pala, tamamen iyileştiğini ve takımla çalışmalara başlayacağını söyledi.

20 Nisan 2020 Pazartesi 19:20
“Sakatlığım tamamen geçti”

Çorum Futbol Kulübü’nün 20 Ekim’de Tarsus İdmanyurdu ile sahasında 0-0 berabere kaldığı maçın ilk yarısında sol diz çapraz bağlarından sakatlanan ve geçirdiği ameliyat nedeniyle yaklaşık 6 aydır sahalardan uzak olan Kerem Pala, sakatlığının tamamen geçtiğini söyledi.

Çorum Futbol Kulübü’nün resmi instagram sayfasının canlı yayın konuğu olan Kerem Pala, taraftarlardan gelen soruları cevapladı. Genç futbolcu, geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldığı sürenin zorlu geçtiğini belirtirken, “Sakatlığım tamamen geçti. Ligler tekrar başlarsa, takımla birlikte çalışmalara katılacağım. Bu sezon tam verimli olamasam da yeni sezonda takıma tam kapasiteyle katkı sağlayacağım” şeklinde konuştu.

Kerem Pala, teknik direktör Bahri Kaya’nın özellikle genç futbolcular için büyük bir şans olduğunu da kaydetti.

21 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Pala bu sezon Çorum Futbol Kulübü formasıyla ligde 8, Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere 9 resmi maça çıktı. Genç futbolcu, ligde 1 gol attı.

İlgili Haberler
Deniz Kılıç; “Kocaman bir aileyiz”
Deniz Kılıç; “Kocaman bir aileyiz”
Aydın Tuna’dan Çorumspor paylaşmı
Aydın Tuna’dan Çorumspor paylaşmı
“1.Lig’e çıkacağız”
“1.Lig’e çıkacağız”
“Yeni sezonda her şey daha iyi olacak’
“Yeni sezonda her şey daha iyi olacak’
“O sezon Çorum için doğru bir sezon değildi”
“O sezon Çorum için doğru bir sezon değildi”
Yolcu: “Lig yeniden başlarsa hedefimiz Play-Off’a kalmak”
Yolcu: “Lig yeniden başlarsa hedefimiz Play-Off’a kalmak”
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim