Sakatlar kervanına Serkan da eklendi

Sakatlıklarla boğuşan Çorum FK’da, başarılı sağ bek Serkan Yavuz da sakatlandı.

Antrenmanda sakatlanan ve sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen deneyimli futbolcunun tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Takımdan ayrı çalışan Serkan’ın yarın Sarıyer’e karşı oynayıp oynayamayacağı henüz netlik kazanmadı.

Serkan, antrenmanda, Murat Yıldırım ve Muhsin Yıldırım’la birlikte salonda çalıştı.

(Rıfat KARA)

