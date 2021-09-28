Sakatlar kervanına Berkay da eklendi
Turgutluspor maçında sakatlanan Berkay Can Değirmencioğlu'nun 10-15 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Spor 28.09.2021, 22:03
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Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı olan ve önceki hafta Sakaryaspor maçında oyuna sonradan girerek sahalara dönen, geçtiğimiz Cumartesi günü de Turgutluspor maçında ilk 11'de yer alan Berkay Can Değirmencioğlu, 61.dakikada sakatlanmış ve 3 dakika sonra yerini Sefa Akın Başıbüyük'e bırakmıştı.
Çorum dönüşü ayrıntılı kontrolleri yapılan Berkay Can'ın sağ ayak alt adalesinde yırtık tespit edildi. Deneyimli futbolcunun sahalardan 10-15 gün uzak kalacağı açıklandı.
(Hüseyin AŞKIN)
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