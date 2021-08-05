Sakatlar kervanına Berkay Can da katıldı

Çorum FK’da Muhammet Fettahoğlu, Kıvanç Kaya, Hasan Küçcük, Umut Kaya ve Tarık Mayhoş’un ardından defans oyuncusu Berkay Can Değirmencioğlu da sakatlandı. Fizyoterapist Semihcan Aydın’dan alınan bilgilere göre, sol diz çapraz bağında yırtık ve dış menüsküsünde zedelenme meydana gelen Berkay Can’ın 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Berkay Can’ın yanı sıra sol diz ve sol üst adalesinde zedelenme meydana gelen Tarık Mayhoş’un ise 2-3 hafta arasında döneceği ifade edilirken, kaptan Umut Kaya’nın 2 gün, Hasan Küçcük’ün ise 10 gün içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı açıklandı.

(Rıfat KARA)

