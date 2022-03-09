Sakarya’da zor sınav

2.Lig Kırmızı Grup’ta, ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, bugün 22.haftanın erteleme maçında, lider Sakaryaspor’a konuk olacak.

3 maçlık kazanamama serisinin ardından, geçtiğimiz hafta, evinde Etimesgut Belediye’yi 3-1 yenerek, play-off potasıyla farkı 2 puana indiren Çorum FK, bugün lider Sakaryaspor karşısında puan mücadelesi verecek.

Sakaryaspor cephesinde de tüm planlar galibiyet üzerine yapılmış durumda. Geçtiğimiz hafta, Niğde Anadolu FK’ya deplasmanda, 10 kişi ile 3-2 yenerek zirvedeki yerini koruyan Sakaryaspor, Çorum FK karşısında da 3 puan alarak hedefe bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Zorlu maç öncesinde, iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Çorum FK’da tam 14 futbolcu, Sakaryaspor’da ise 6 futbolcu çeşitli nedenlerden dolayı forma giyemeyecek.

62 puanlı lider Sakaryaspor’la 47 puanlı 8.sıradaki Çorum FK arasında, Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanacak maçı İstanbul bölgesi hakemlerinden Mehmet Türkmen yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta, Mehmet Türkmen’in yardımcılıklarını ise, Diyarbakır bölgesinden Emre Demirel ve Şanlıurfa bölgesinden Mehmet Şengül yapacak. Ankara bölgesinden Emre Bulut da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

