Sakarya mesaisi başladı

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Muhammet Fettahoğlu ve Umut Kaya katılmazken, Kıvanç Kaya ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde taktik çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK’da Sakaryaspor maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile devam edecek.

(Ömür SOYTEMİZ)

