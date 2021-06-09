Sahne Çimento’nun 

Ve Çimentospor tarihi maça çıkıyor… Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) ilk kez mücadele edecek olan Çimentospor, ilk maçında bugün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ni konuk edecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kayseri Emar Futbol Kulübü ve Kayseri Talasgücü ile birlikte BAL 3. Bölge 5.Grup’ta mücadele edecek olan Çimentospor, sezonun ilk maçında bugün Sivas temsilcisi Cumhuriyet Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek. İlk kez mücadele edeceği BAL’daki ilk maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Çimentospor, son idmanını dün yaptı ve karşılaşma saatini beklemeye başladı.

Karşılaşma öncesinde, Çimentospor’da cezalı olan Emre Okutan, Samet Kavlak, Emircan Sönmez ve Mücahit Çoban forma giyemeyecek.

Çimentospor’la Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arasında bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Çankırı bölgesi hakemlerinden Kerim Çataklı yönetecek. Saat 17.00’de başlayacak maçta Çataklı’nın yardımcılıklarını ise yine Çankırı bölgesinden Satılmış Furkan Demir ve Merdani Mert Gölgeçen yapacak. Kırıkkale bölgesinden İsmail İğil de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Spor Servisi)

