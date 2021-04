Şahiner sultanları ağırladı

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir önderliğinde gerçekleşen ziyarette Başkan Şahiner sultanlara hediyeler takdim etti. Her fırsatta Başkan Abdulkadir Şahiner’in voleybol branşına büyük bir destek verdiğini ifade eden antrenör Özdemir, “Gençlerimizi ve sporcularımızı her zaman destekleyen ve makamında bizleri ağırlayan başkanımız Abdulkadir Şahiner'e kulüp başkanımız Bahri Sezen'e , başkan yardımcılarımız Sakine Sarıyüce ve Mükremin Dağaşan'a ,gençlerimize gösterdikleri yakın ilgiden dolayı sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

Sungurlu Belediyespor bayan voleybol takımına 2.lig yolunda başarılar dileyen Başkan Şahiner ise, “Sizlerle gurur duyuyoruz, sizler bizlerin gururu ve umudusunuz. Her konuda belediyemizin kapısı sizler için ardına kadar açıktır. Bizler sizlere hizmet için buradayız. Siz derslerinize çok çalışın, antrenmanlarınıza katılın ,sizlere sonsuz destek bizden. Hedefiniz 2. Lig olsun. Maçlarda başarılar diliyorum” dedi. Şahiner ayrıca, Sungurlu'nun Sultanlarının bütün ihtiyaçlarının karşılanacağının, maçlar öncesinde kamp yapmaları içinde ne gerekiyorsa yapılacağının müjdesini verdi.

(Spor Servisi)