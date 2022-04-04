Şahiner, Çorum FK’yı ağırladı
Çorum FK’nın, Çorum’da oynadığı iç saha maçlarına gelecek taraftarlar için araç kaldırarak destek veren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, bu kez Çorum FK’yı Sungurlu’da ağırladı.
Çorum FK, Pazar günü, Ankaraspor’u deplasmanda 2-1 yendiği maçtan dönerken, Sungurlu’da, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in misafiri oldu. Şahiner, kırmızı-siyahlı kafileye akşam yemeği ikramında bulundu.
Başkan Şahiner sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda, “Ankaraspor deplasmanından galibiyetle dönen Çorum Futbol Kulübü’müzü, dönüş yolunda, ilçemizde misafir edip, akşam yemeklerini ikram ettik. Play-off yolunda önemli bir galibiyet alan takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Şahiner’in bu davranışı sonrası Çorum FK sosyal medya hesabından da teşekkür mesajı yayınlandı. Açıklamada, “Deplasmanda karşılaştığımız Ankaraspor maçı dönüşü, takımımızı ağırlayan Sungurlu Belediyesine ve takımımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e teşekkür ederiz” paylaşımında bulundu.
(Hüseyin AŞKIN)
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