Şahin’den sahaların yıkılıp yıkılmaması ile ilgili referandum teklifi

Avukat Teoman Şahin, 1 ve 2 No’lu sentetik futbol sahalarının yıkılıp yıkılmaması ile ilgili kararı Çorum halkının vermesi gerektiğini belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Teoman Şahin, “1 ve 2 No’lu sentetik sahaların yerinde kalmasını ve bunun dışındaki alanların park yapılmasını teklif etmiştim. Şimdi ise bu konuyu Çorum halkına götürmeyi teklif ediyorum” dedi.

Şahin’in yazılı açıklaması şöyle: “Bilindiği gibi Stadyum bölgesinde yapılan imar değişikliğine ‘çirkin yapılaşma’ ve ‘Spor sahalarının korunması’ hedefiyle dava açmıştım. Çirkin yapılaşmayı önlemek adına açtığım dava sonuç verdi ve o bölgeye yapılacak ve Çorum’u felç edecek yapılanmayı önledik.

Spor sahasını da içine alan imar değişikliği kararı ise Çorum İdare Mahkemesi’nin 2021-54 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Belediye başkanlığı da bu karardan kurtulmak için minik bir kurnazlıkla davayı kaybedeceğini anlamış ve dava sürerken yeniden imar planı değişikliği yapmıştır.

Mahkeme karar gerekçesinde bilirkişilerin de belirttiği gibi, ‘Bölgede spor alanlarının aktif kullanıldığı, spor alanlarına ihtiyaç olup eşdeğer spor alanlarının bulunmadığı’ gerçeğine de işaret edilmiştir.

Zaten o bölgede eşdeğer spor alanı yapmak mevcut yapılanma nedeniyle de mümkün olmayacaktır. Yerine yapılacak spor alanlarının da Çorum’un değişik yerlerine yapılacağı ve amatör futbol kulüplerinin kendi aralarındaki bağları sekteye uğratacağı, ulaşım nedeniyle maliyetleri artıracağı da açıktır.

Yine, Belediye bu alanı ihaleye çıkardığında yeni davalar açılacak, ihaleyi alanlar teminat bakımından sıkıntıya düşecek ve olay kör döğüşüne dönecektir.

Bu kısır döngüyü önlemek adına bu konuda Çorum belediye başkanına halk oylaması teklif ediyorum. Kararı Çorum halkı versin.

O bölgede pek çok park varken ve parka o bölgede ihtiyaçta yokken 1 ve 2 No’lu amatör sahalar olarak bilinen sahaların yerinde kalmasını ve bunun dışındaki alanların park yapılmasını teklif etmiştim.

Şimdi ise, bu konuyu Çorum halkına götürmeyi teklif ediyorum. Sanırım bu konu Belediye otobüslerinin hangi renk olması gerektiğini ya da kaldırım taşlarının modelini halka sormaktan daha önemli olacaktır.

Seçim yoluyla gelmiş belediye başkanını konuyu halka yani referanduma götürmeyi teklif ediyorum.

Yeni başkanımızın, halkın tercihine bakışını da öğrenmiş oluruz. Nihayetinde bu konu ilahi bir konu da değil ve direkt Çorum halkını da ilgilendiriyor.

Birkaç yere sandık koyalım ve amatör futbolcuların kullandıkları 1 ve 2 No’lu sahaların yıkılmasını onaylıyor musunuz? Yoksa yıkılsın başka yerlere mi yapılsın?

Sorusunu halka soralım katılanların çoğunluğu ne derse herkes halkın kararına saygı duysun.”