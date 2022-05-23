Şahin ve Eryücel Terme’de şampiyon

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batuhan Laik Şahin, deste büyük boyda, Bekir Eryücel de büyük orta boyda birinci oldular. Küçük orta büyük boyda er meydanına çıkan Muhammet Ali Eryücel ise üçüncülüğü elde etti.

(Ömür SOYTEMİZ)

